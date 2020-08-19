Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı Çanakkale'de, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Çanakkale'de, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Vali İlhami Aktaş başkanlığındaki ekipler, Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bulunan iş yeri sahipleri ve çalışanlar ile yolcuların belirlenen kurallara uyup uymadığını denetledi.

Otogar müdürü Cenk Dinç'den bilgi alan Vali Aktaş, otogar çalışanı personel ve seyahat edecek olan yolcularla sohbet ederek otogardaki iş yerleri ve yolcu otobüslerindeki sosyal mesafe ve hijyen gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Vatandaşların tedbirlere sıkı bir şekilde uymasının pandemiyle mücadelede başarıya ulaşılmasını hızlandıracağını ifade eden İlhami Aktaş, "Duyarlılık gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında daha dikkatli olmalı, çok daha özenli davranmalı ve çevremizdeki herkesi uyarmalıyız. Hepimizin sağlığı birimizin hatasına feda edilemez, unutmayalım ki koronavirüs alacağımız hiçbir tedbirden daha güçlü değildir." dedi.

Vali Aktaş'a denetimlerde İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ali Kösem, İl Emniyet Müdür Vekili Alaaddin Tekin, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA