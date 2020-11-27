Çanakkale'de "Kovid-19" denetimi yapıldı
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Çanakkale'de "Kovid-19" denetimi yapıldı

27.11.2020 12:39 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:39
Çanakkale'de

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, Çanakkale'de pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, Çanakkale'de pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çanakkale Belediyesi zabıta ekipleri kentte yoğunluk olarak bölgelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde vatandaşlarda maske ve mesafe kuralları hatırlatılıp hijyen ve temizlik konularında da bilgilendirme yapıldı.

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Trafik şube ekipleri ise İskele Meydanı, Demircioğlu Caddesi ile Kordon Boyu'nda ticari taksi ve toplu taşıma araçlarda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygularken denetimlerin belli aralıklarla süreceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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