Çanakkale'de Kovid-19 aşılama faaliyetleri sorunsuz ilerliyor
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Çanakkale'de Kovid-19 aşılama faaliyetleri sorunsuz ilerliyor

Çanakkale'de Kovid-19 aşılama faaliyetleri sorunsuz ilerliyor
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Sağlık

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Gökhan Baştürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Gökhan Baştürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Baştürk, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sayesinde gerek mobil ekipler gerekse yeni kurulan aşı çadırları ile daha fazla kişiye ulaşıldığını anlattı.

Birinci dozda 324 bini, ikinci dozda 171 bini, toplam aşılama sayısında da 512 bini geçtiklerini belirten Baştürk, şöyle konuştu:

"İlimizdeki aşılama faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yürütmekteyiz. Eldeki son verilerimize göre ilimizin nüfusunda önemli bir rakama ulaştık. Vatandaşlarımızın da bu konudaki duyarlılığı arttı. Aşı çalışmalarına destek veren tüm vatandaşlarımız olmak üzere, gece gündüz demeden mesai başında olan sağlık çalışanı meslektaşlarıma teşekkür ederim. İnşallah bu konudaki duyarlılığın daha da artmasıyla Kovid-19 salgınını önlemede önemli bir başarı elde edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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