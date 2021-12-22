Çanakkale'de Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor - Haberler
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Çanakkale'de Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor

Çanakkale'de Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor
AA / Burak Akay - Haberler | Sağlık

Çanakkale'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde hatırlatma dozlarının açılmasıyla kent halkının yoğun aşılama talebiyle karşılaşıldığı belirtildi.

Tüm sağlık kuruluşlarında randevusuz aşılama hizmeti verildiği vurgulanan açıklamada, "Gezici ekiplerimizle aşıya gelemeyecekler evlerinde, köylerinde aşılanabiliyor. Aşılama çağrımızı duyup örnek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Henüz aşılanmamış, eksik dozunu yaptırmamış tüm vatandaşlarımızı da aşıya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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