Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kimlik kontrolü yapıldı Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara kimlik kontrolü yapıldı.

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara kimlik kontrolü yapıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ile Çanakkale Belediyesi zabıta ekiplerince Çarşı Caddesi üzerinde yapılan uygulamada vatandaşların 20 yaş altı ile 65 ve üstü yaşta olup olmadıkları kontrol edildi.

Denetlemelerde maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu, koronavirüs hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA