Çanakkale'de koronavirüs tedavisi gören ebe hayatını kaybetti

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen ve bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ebe Seher Bıcı (47) yaşamını yitirdi.

Eceabat İlçe Devlet Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan evli ve 3 çocuk annesi Seher Bıcı, 29 Kasım'da Kovid-19 testi pozitif çıkınca, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakımda tedavisi süren ebe Seher Bıcı, tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Ebe Seher Bıcı'nın cenazesinin, yarın Eceabat ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.