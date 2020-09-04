Çanakkale'de koronavirüs denetimi
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Çanakkale'de koronavirüs denetimi

Çanakkale'de koronavirüs denetimiÇANAKKALE'de, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası, 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

04.09.2020 14:45 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:50

Çanakkale'de koronavirüs denetimi

ÇANAKKALE'de, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası, 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında polis ve belediye ekiplerince bugün kent genelinde denetimler yapıldı. Ekipler, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, yiyecek ve içecek mekanları başta olmak üzere birçok noktada sosyal mesafe, hijyen ve maske kontrolü yapıldı. Şehiriçi toplu taşıma araçlarının şoförleri ile seyahat eden yolculardan, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafeye uymalarının ve maske kullanmalarının önemi anlatılarak, kurallara uymaları istendi. Denetimler sırasında ekipler tarafından toplu taşıma araçlarının şoförleri ile mekan sahipleri ve çalışanlarının vücut ateşleri de ölçüldü.

Çanakkale'de koronavirüs denetimi

Kaynak: DHA

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