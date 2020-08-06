Çanakkale'de 'koronavirüs' denetimi İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın dün yayımladığı genelge sonrası kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla Çanakkale'de koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın dün yayımladığı genelge sonrası kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla Çanakkale'de koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Vali İlhami Aktaş da kordonboyunda iş yerlerindeki denetimlere katılarak, esnaf ile vatandaştan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında, kent genelinde kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla taksiler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeler ve açık alanlarda denetimler yapılıyor. Kent merkezinde polis ve belediye ekiplerince sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetleniyor. Sosyal mesafenin korunması, vatandaşın sağlığı için maske kullanılması ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi isteniyor.

VALİ AKTAŞ DA DENETİMLERE KATILDI

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da sabah saatlerinde kordonboyunda koronavirüs denetimleri kapsamında; beraberinde İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Sağlık Müdürlüğü personeliyle iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Vali Aktaş, esnaf ve vatandaşa iş yerlerindeki sosyal mesafe ve hijyen gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Esnafımızın getirilen kurallara uymaları, uygulanan tedbirlerin kendi sağlıkları için gerekli olduğunu ve bu tedbirlerin hayati önemde olduğunun farkında olarak hareket etmeleri çok önemli. Bu süreçte bizlere destek oldukları için esnafımızın her birine teşekkür ediyorum. Çanakkaleli vatandaşlarımızın sağlığı için koronavirüs salgını ile mücadeleye yönelik denetimleri kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA