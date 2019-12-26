Çanakkale'de korkutan yangın
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Çanakkale'de korkutan yangın

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yazlık olarak kullanılan müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

26.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:45
Çanakkale'de korkutan yangın

'nin ilçesinde yazlık olarak kullanılan müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sokak'ta bulunan ve yaz aylarında kullanılan 2 katlı müstakil evde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası vatandaşların ihbarıyla bölgeye 2 itfaiye aracı sevk edildi. Boş evde çıkan yangında binada büyük çaplı maddi hasar oluştu. Müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın sonrası tedbir amacıyla sokağın elektriği bir süre tamamen kesildi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da uzun uğraşlarla söndürülen yangını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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