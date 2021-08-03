Çanakkale'de korkutan orman yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de korkutan orman yangını

Çanakkale'de korkutan orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde orman yangını çıktı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, Tavaklı köyü Muhtarı Ender Şengül, yangında sabotaj olduğunu iddia etti.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde bugün saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Tavaklı İskelesi ile Tavaklı köyü arasındaki ormanlık arazi içerisinde duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattına bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Daha sonra yangının çıktığı alana çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangına müdahale eden arazözlerden bir tanesi devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Sabotaj iddiası

Kısa sürede kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 10 dönüm çamlık arazi zarar gördü. Yangının orman içerisinde doğrudan çıktığını ifade eden Tavaklı Köyü Muhtarı Ender Şengül, "Yangının kontrol altına alındı. Herhangi bir sıkıntı yok. Yangın, çamlığın ortasından ateşlenmiş. Sabotaj olarak görülüyor. Başka türlü olmasının imkanı yok. Yol kenarından değil, çamlığın ortasından ateşlenmiş. Köy halkıyla birlikte ilk müdahaleyi yaptık" dedi.

Yangının çıktığı alana Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu de gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Çam ağaçlarının yer aldığı orman arazisinde soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de korkutan orman yangını
Çanakkale'de korkutan orman yangını
Çanakkale'de korkutan orman yangını
Çanakkale'de korkutan orman yangını
Çanakkale'de korkutan orman yangını
Çanakkale'de korkutan orman yangını
Çanakkale'de korkutan orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Köyceğiz'de 5 gündür söndürülemeyen yangının ilk çıkış fotoğrafı ortaya çıktı
Köyceğiz'de 5 gündür söndürülemeyen yangının ilk çıkış fotoğrafı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Bülent Turan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Bülent Ersoy Haluk Levent Çağatay Akman Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Burak Elmas Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çanakkale'de korkutan orman yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 23:58:36. #1.15#

title