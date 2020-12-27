Son dakika haber | Çanakkale'de korkutan balık ölümleri
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Son dakika haber | Çanakkale'de korkutan balık ölümleri

27.12.2020 17:06 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:22

Son dakika haber: Çanakkale'de korkutan balık ölümleri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Tuzla ve Gülpınar köyleri içerisinde kalan Tuzla Çayı'nda çok sayıda balık telef oldu.

Çanakkale'de korkutan balık ölümleri

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Tuzla ve Gülpınar köyleri içerisinde kalan Tuzla Çayı'nda çok sayıda balık telef oldu.

Tuzla Çayı'nın denizle birleştiği noktada çay yüzeyi ve kumsalda çok sayıda telef olmuş balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Geçen haftalarda öldükleri belirlenen balıklar için ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Tuzla Çayı'nda yaşanan balık ölümleri hakkında konuşan Tuzla köyü Muhtarı Necdi Ceylan, "Çayımızda son günlerde balık ölümlerinde 100-200 arasında bir balık ölümüne rastladık. Fakat bu yıl kuraklık söz konusu olduğu için bu yağan yağmurlardan önce balıklar ölmeye başlamıştı. Genellikle ölen balıklar yaşını doldurmuş balıklar. Geçen yıl da bu tür balık ölümleri yaşanmıştı. Oksijen yetersizliğinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Küçük boyutlu balıklarda sorun yok. Büyük boyutlu balıklar da ölüm var. Gerekli mercilere de bilgilerini verdik" dedi.

Son dakika haber | Çanakkale'de korkutan balık ölümleri
Son dakika haber | Çanakkale'de korkutan balık ölümleri
Son dakika haber | Çanakkale'de korkutan balık ölümleri
Son dakika haber | Çanakkale'de korkutan balık ölümleri
Son dakika haber | Çanakkale'de korkutan balık ölümleri
Son dakika haber | Çanakkale'de korkutan balık ölümleri
Son dakika haber | Çanakkale'de korkutan balık ölümleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İPEK YAVAŞ

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