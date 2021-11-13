Çanakkale'de korkunç cinayet - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de korkunç cinayet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çanakkale'de korkunç cinayet

Çanakkale'de sabaha karşı bir pizzacıda çalışan kişi, üst katında oturan çiftin evine giderek ikisini de bıçakla öldürdü.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de sabaha karşı bir pizzacıda çalışan kişi, üst katında oturan çiftin evine giderek ikisini de bıçakla öldürdü.

Olay, gece yarısı 02.30 sıralarında sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Akman Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. Evlerinde oturan Süha Sümer (62) ile eşi Nilgün Akman Sümer (60)'in kapısını çalan zemin kattaki pizzacı Turgut Y., ikisini de defalarca bıçaklayarak öldürdü. Birkaç saat evde kalan ve daha sonra 05.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Turgut Y.'nin ifadesi üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, yapılan çalışmaların ardından cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Nilgün Akman Sümer'in, 1989- 2002 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı ve 22. dönem CHP Çanakkale Milletvekili olarak görev yapan İsmail Özay'ın baldızı olduğu belirtildi.

Turgut Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de korkunç cinayet

Çanakkale'de korkunç cinayet

Kan donduran vahşet! Karı-koca, gece yarısı evlerinde bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Karı-koca, gece yarısı evlerinde bıçaklanarak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title