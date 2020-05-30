Çanakkale'de kordon boyu açıldı, sosyal mesafe ilk günden hiçe sayıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çanakkale'de kordon boyu açıldı, sosyal mesafe ilk günden hiçe sayıldı

Çanakkale'de kordon boyu açıldı, sosyal mesafe ilk günden hiçe sayıldı Çanakkale'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle kordon ve sahil 30 Mart tarihinde kapatılmıştı.

30.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:09

Çanakkale'de kordon boyu açıldı, sosyal mesafe ilk günden hiçe sayıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle kordon ve sahil 30 Mart tarihinde kapatılmıştı. Normalleşme süreci kapsamında bariyerler peyderpey kaldırılmaya başlandı. Bariyerlerin kaldırıldığını gören vatandaşlar kordon boyuna akın etti. İlk günden sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Çanakkale'de 2 ay önce sahil şeridi yaya trafiğine kapatılmış ve bölge sessizliğe bürünmüştü. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 1 Haziran normalleşme süreci planının ardından Çanakkale'de bugün kordon boyu ve diğer sahil bandında bulunan polis bariyerleri peyderpey kaldırıyor. Eşiyle birlikte yürüyüşe çıktığını belirten Kürşat Demirel, "Gerçekten bu süreç zorlu geçti. Bizim gibi ara yaş grubuna sıkıntı olmadı. Kordon boyu Çanakkale'nin en önemli yeri, bizim de gezip dolaşabileceğimiz bir yer. İki ay sonra ilk defa eşimle beraber kordonda yürüyelim dedik" dedi.

Sosyal mesafe hiçe sayıldı

2 aydır sahillerden uzak kalan vatandaşlar, soluğu kordon boyunda aldılar. Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte boydan boya kordonu turladılar. Deniz ve güneş özlemi çeken vatandaşların, zaman zaman sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları gözlendi.

Çanakkale'de kordon boyu açıldı, sosyal mesafe ilk günden hiçe sayıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Haber
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu Haber
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik Haber
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör aynı gün yakalandı
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör...
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi
İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı
İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı...
Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı
Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ali Babacan Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Bülent Kuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Demet Akbağ Ersin Korkut
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Haziran Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Çanakkale'de kordon boyu açıldı, sosyal mesafe ilk günden hiçe sayıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 16:09:32. #1.15#
title