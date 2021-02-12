Çanakkale'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü öldü
Çanakkale'nin Biga ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada dengesini kaybedip düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada dengesini kaybedip düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Abdiağa köyünden Biga'ya gelen Emre Mardin, (22) 17 EE 172 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken önüne köpek çıktı.
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Mardin, dengesini kaybedip motosikletten düşerek ağır yaralandı.
Mardin'in motosikletindeki kuzeni Enes Öztürk (22) ise hafif yaralandı.
Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Mardin, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya