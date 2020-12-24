Çanakkale'de konteyner evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, konteyner evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bektaş köyündeki konteyner evinde yalnız yaşayan Emine Dudu Mutlu'nun (87) evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Ayvacık Belediyesi itfaiye ekibi ile köylüler müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş