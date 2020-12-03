Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Konteyner ev yangınında yaşlı adam öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Konteyner ev yangınında yaşlı adam öldü

03.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:40

Bir son dakika haberine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında, konteyner evde yalnız yaşayan kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında, konteyner evde yalnız yaşayan kişi hayatını kaybetti.

İlçede 6 Şubat 2017'de meydana gelen depremde evi zarar gören Necmi Talu'nun (71), Tabaklar köyünde tek başına kaldığı konteyner evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden köylüler yangını söndürdü.

Evden çıkarılan Talu'nun cansız bedeni, Ayvacık Belediyesine ait cenaze aracıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Konteyner evin yanında bulunan Ümit Talu'ya otomobil de yangından zarar gördü.

Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Konteyner ev yangınında yaşlı adam öldü
Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Konteyner ev yangınında yaşlı adam öldü
Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Konteyner ev yangınında yaşlı adam öldü
Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Konteyner ev yangınında yaşlı adam öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

İlgili Haberler

Çanakkale'de konteyner ev yangını: 1 ölü
Çanakkale'de konteyner ev yangını: 1 ölü
Yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü
Yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü
Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Cansu Dere Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Sörloth Samatta Caner Erkin Yılmaz Vural
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Konteyner ev yangınında yaşlı adam öldü - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 16:40:15. #1.14#
title