ÇANAKKALE - Ön koluna parke taş bağlanarak denize bırakılan caretta caretta kurtarıldı - Haberler
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ÇANAKKALE - Ön koluna parke taş bağlanarak denize bırakılan caretta caretta kurtarıldı

AA - Haberler | Güncel

Çanakkale'de koluna halatla parke taşı bağlanarak denize bırakılan caretta caretta, tedavisinin ardından suya salındı.

Çanakkale'de koluna halatla parke taşı bağlanarak denize bırakılan caretta caretta, tedavisinin ardından suya salındı.

Ayvacık ilçesi Gülpınar köyündeki Kumbağlan Limanı'ndaki caretta carettayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, koluna halatla parke taşı bağlandığı belirlenen caretta carettayı sudan çıkardı.

Kaplumbağa, tedavisinin ardından yeniden denize bırakıldı.

Kurtarma operasyonuna Gülpınar Su Ürünleri Kooperatifi de destek verdi.

Olayı gerçekleştiren kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ÇANAKKALE - Ön koluna parke taş bağlanarak denize bırakılan caretta caretta kurtarıldı

ÇANAKKALE - Ön koluna parke taş bağlanarak denize bırakılan caretta caretta kurtarıldı

ÇANAKKALE - Ön koluna parke taş bağlanarak denize bırakılan caretta caretta kurtarıldı

ÇANAKKALE - Ön koluna parke taş bağlanarak denize bırakılan caretta caretta kurtarıldı

ÇANAKKALE - Ön koluna parke taş bağlanarak denize bırakılan caretta caretta kurtarıldı

ÇANAKKALE - Ön koluna parke taş bağlanarak denize bırakılan caretta caretta kurtarıldı

ÇANAKKALE - Ön koluna parke taş bağlanarak denize bırakılan caretta caretta kurtarıldı
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: ÇANAKKALE - Ön koluna parke taş bağlanarak denize bırakılan caretta caretta kurtarıldı - Haberler
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