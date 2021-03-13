Çanakkale'de kısıtlamasız cumartesi gününde kordon ve sahillerde yoğunluk
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Çanakkale'de kısıtlamasız cumartesi gününde kordon ve sahillerde yoğunluk

13.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:20
Çanakkale'de kısıtlamasız cumartesi gününde kordon ve sahillerde yoğunluk

KORONAVİRÜS risk haritasında 'yüksek risk' grubunda turuncu kategoride yer alan Çanakkale'de, kısıtlamanın kalktığı cumartesi günü, vatandaşlar kordon boyu ve sahil kenarlarında yoğunluk oluşturdu.

KORONAVİRÜS risk haritasında 'yüksek risk' grubunda turuncu kategoride yer alan Çanakkale'de, kısıtlamanın kalktığı cumartesi günü, vatandaşlar kordon boyu ve sahil kenarlarında yoğunluk oluşturdu.

Çanakkale'de kontrollü normalleşme süreci kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı cumartesi gününde vatandaşlar, güzel havayı da fırsat bilerek, kordon boyu ve sahillere akın etti. Vatandaşların maske kuralına uyduğu görülürken, sosyal mesafeye ise uyulmadığı dikkat çekti.

Öte yandan Çanakkale'de, 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında vaka sayısı 100 binde 81,51 iken, 8 Mart itibariyle 100 binde 107,29 olmuştu.

Çanakkale'de kısıtlamasız cumartesi gününde kordon ve sahillerde yoğunluk
Çanakkale'de kısıtlamasız cumartesi gününde kordon ve sahillerde yoğunluk
Çanakkale'de kısıtlamasız cumartesi gününde kordon ve sahillerde yoğunluk
Çanakkale'de kısıtlamasız cumartesi gününde kordon ve sahillerde yoğunluk
Çanakkale'de kısıtlamasız cumartesi gününde kordon ve sahillerde yoğunluk
Çanakkale'de kısıtlamasız cumartesi gününde kordon ve sahillerde yoğunluk
Çanakkale'de kısıtlamasız cumartesi gününde kordon ve sahillerde yoğunluk
Çanakkale'de kısıtlamasız cumartesi gününde kordon ve sahillerde yoğunluk
Çanakkale'de kısıtlamasız cumartesi gününde kordon ve sahillerde yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ

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