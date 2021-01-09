Çanakkale'de kısıtlamada kordon martılara kaldı
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Çanakkale'de kısıtlamada kordon martılara kaldı

09.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:27
Çanakkale'de kısıtlamada kordon martılara kaldı

ÇANAKKALE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kordon boyu, martılara kaldı.

ÇANAKKALE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kordon boyu, martılara kaldı. Bir kadın ise kısıtlamaya ve yağmura rağmen rıhtım boyunca martılara yiyecek bıraktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çanakkale sokakları boş kaldı. Bazı vatandaşlar, evlerine yakın marketlere giderek alışveriş yaparken, polis ekipleri durdurdukları araçların sürücülerinin izin belgelerini kontrol etti.

Diğer günlerde vatandaşların yürüyüş yapmak için tercih ettiği kordon boyu ise, martılara kaldı. Kordon boyu martılarla dolup, taştı.

Bir kadın, yiyecek arayan martılar için kordon boyuna yiyecek bıraktı. 

Çanakkale'de kısıtlamada kordon martılara kaldı
Çanakkale'de kısıtlamada kordon martılara kaldı
Çanakkale'de kısıtlamada kordon martılara kaldı
Çanakkale'de kısıtlamada kordon martılara kaldı
Çanakkale'de kısıtlamada kordon martılara kaldı
Çanakkale'de kısıtlamada kordon martılara kaldı
Çanakkale'de kısıtlamada kordon martılara kaldı
Çanakkale'de kısıtlamada kordon martılara kaldı
Çanakkale'de kısıtlamada kordon martılara kaldı
Çanakkale'de kısıtlamada kordon martılara kaldı
Çanakkale'de kısıtlamada kordon martılara kaldı
Çanakkale'de kısıtlamada kordon martılara kaldı
Çanakkale'de kısıtlamada kordon martılara kaldı
Çanakkale'de kısıtlamada kordon martılara kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZE

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