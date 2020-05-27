Çanakkale'de kısıtlama sonrası gemi seferleri normale döndü
Çanakkale'de, boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş, Ramazan Bayramı'nda getirilen 4 günlük kısıtlama nedeniyle feribot seferlerini azaltmıştı.
Çanakkale'de, boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş, Ramazan Bayramı'nda getirilen 4 günlük kısıtlama nedeniyle feribot seferlerini azaltmıştı. Gece yarısı itibariyle kalkan kısıtlamanın ardından feribot seferleri bir önceki tarife saatlerine geri çekildi.
Gestaş tarafından bildirilen sefer saatleri şöyle:
Çanakkale- Eceabat arası: 01.00, 07.00, 09.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00
Eceabat- Çanakkale arası: 06.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 20.00, 00.00
Çanakkale Kilitbahir arası: 08.00, 10.00, 12.00,14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Kilitbahir- Çanakkale arası: 07.30, 9.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.30, 21.00
Gökçeada- Kabatepe arası: 07.00, 17.00
Kabatepe- Gökçeada arası: 10.00, 20.00
Bozcaada- Geyikli arası (Sadece Cuma günleri sefer): 07.15, 17.00
Geyikli- Bozcaada arası (Sadece Cuma günleri sefer): 08.00, 18.00
Lapseki- Gelibolu hattında ise her yarım saatte bir karşılıklı seferler devam ediyor.
Bozcaada- Geyikli seferleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar gereği yalnızca Cuma günleri gerçekleştirilirken, Gökçeada- Kabatepe ile diğer boğaz hatları günlük olarak belirtilen saatlerde devam ediyor.
(İHA)
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Kaynak: İHA