Çanakkale'de kepçe operatörü 2 araç ve akaryakıt istasyonuna zarar verdi
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Çanakkale'de kepçe operatörü 2 araç ve akaryakıt istasyonuna zarar verdi

Çanakkale'de kepçe operatörü 2 araç ve akaryakıt istasyonuna zarar verdi
Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kepçe operatörü, 2 araç ile akaryakıt istasyonunda hasara neden oldu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kepçe operatörü, 2 araç ile akaryakıt istasyonunda hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen kepçe operatörü G.G, yakıt almak için Bayramiç Belediyesine ait akaryakıt istasyonuna geldi.

Kepçeyle akaryakıt pompasına ve ekmek dolabına çarptıktan sonra bölgeden uzaklaşan G.G, daha sonra Camikebir Mahallesi ve Dallık Sokak'ta park halindeki 2 araca çarpıp olay yerinden kaçtı.

Olayda zarar gören kişiler, polis merkezine giderek şikayetçi olurken bir süre aranan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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