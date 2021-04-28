Çanakkale'de kayıp zihinsel engellinin bulunması için çalışma başlatıldı
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Çanakkale'de kayıp zihinsel engellinin bulunması için çalışma başlatıldı

Çanakkale'de kayıp zihinsel engellinin bulunması için çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Birol Güngördü - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kayıp zihinsel engelli kadının bulunması için jandarma tarafından başlatılan çalışmalara AFAD ve AKUT ekipleri destek veriyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kayıp zihinsel engelli kadının bulunması için jandarma tarafından başlatılan çalışmalara AFAD ve AKUT ekipleri destek veriyor.

Ezine'ye bağlı Kayacık köyünde ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Cemile Aslan (61) kendilerine ait tarlaya gitti.

Aslan'ın eve dönmemesi üzerine annesi durumu jandarmaya bildirdi.

Kayıp kadının bulunması için Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve AKUT ekiplerinin desteğiyle çalışma başlatıldı. Çalışmalara iz takip köpeği de eşlik ediyor.

Kayacık Muhtarı Ali Can, AA muhabirine, Cemile Aslan'ın bulunması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Köylülerin de desteğiyle arama kurtarma faaliyetlerinin yürütüldüğünü anlatan Can, Aslan'ın son görüldüğü ve gidebileceği alanların taranacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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