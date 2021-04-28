Çanakkale'de kayıp zihinsel engelli kadın için arama başlatıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kadın için arama çalışması başlatıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kadın için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde yaşayan zihinsel engelli Cemile Aslan (61), ailesine ait tarlaya gitti. Uzun süre evine dönmeyen Aslan'dan haber alamayan ailesi durumu Ezine İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Zihinsel engelli kadının bulunması için jandarma, AKUT, AFAD ve iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışması başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı