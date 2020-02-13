Çanakkale'de kayıp şahıs ölü bulundu

13.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:16

Çanakkale'de geçtiğimiz Cuma gününden beri kayıp olan Mehmet Armağan Birgil (69), telefonundan son sinyal alınan ormanlık alanda ölü olarak bulundu.



Çanakkale'nin Kepez beldesinde Mehmet Armağan Birgil'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Gidebileceği yerlerde arama yapan polis ekipleri, şahsa ulaşamayınca telekomünikasyon şirketlerinden yardım aldı. Birgil'in telefonundaki son baz sinyalini Hava Radar ve Mevzi Komutanlığı bölgesinde bulan polis ekipleri, jandarma ve AFAD ekiplerinde de yardım alarak bölgedeki ormanlık alanda arama çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde Birgil'in cansız bedeni Hava Radar ve Mevzi Komutanlığı Atış Sahası mevkiinde bulundu. Talihsiz adamın cesedi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirilirken, aynı zamanda da şeker hastası olduğu belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA