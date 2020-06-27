Çanakkale'de kayıp kişinin cansız bedeni dere yatağında bulundu Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki gün önce kaybolan kişinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki gün önce kaybolan kişinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Alakeçi köyünde yaşayan evli ve bir çocuk babası Ergün Cüraoğlu (47) önceki gün kayboldu.

Ailesinin kayıp başvurusunun ardından Cürooğlu'nun bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Köy çevresinde ve Kazdağları'nda arama yapan ekipler, Ergün Cüraoğlu'nun cesedini köye 3 kilometre mesafedeki dere yatağında buldu.

Cüraoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA