Çanakkale'de kayıp kadın AFAD ve AKUT ekiplerince bulundu - Haberler
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Çanakkale'de kayıp kadın AFAD ve AKUT ekiplerince bulundu

Çanakkale'de kayıp kadın AFAD ve AKUT ekiplerince bulundu
AA / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki kadın, AFAD ve AKUT ekiplerince bulundu.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki kadın, AFAD ve AKUT ekiplerince bulundu.

Demirci köyünde yaşayan Emine Küçük'ün dün gece eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Küçük'ün son görüldüğü köyün çevresinde jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile arama çalışması başlatıldı.

AFAD ve AKUT ekiplerince köyün 5 kilometre uzağındaki zeytinlik alanda bulunan Emine Küçük, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

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Emine Küçük, Çanakkale, AFAD, Güncel, Haber

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