Çanakkale'de kayıp alzheimer hastası kişi AFAD ekiplerince bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de kayıp alzheimer hastası kişi AFAD ekiplerince bulundu

Çanakkale'de kayıp alzheimer hastası kişi AFAD ekiplerince bulundu
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kaybolan alzheimer hastası kadın düzenlenen kurtarma operasyonuyla bulundu.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kaybolan alzheimer hastası kadın düzenlenen kurtarma operasyonuyla bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenice'nin Çakır köyünde yaşayan alzheimer hastası Fatma Mez, dün gece kayboldu.

Yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine Mez için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD koordinatörlüğünde gerçekleştirilen UMKE, AKUT ve jandarmanın da destek verdiği çalışma kapsamında kayıp kadın sağ olarak bulundu.

Fatma Mez, daha sonra tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Çanakkale'de kayıp alzheimer hastası kişi AFAD ekiplerince bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Zeki Müren Sezen Aksu Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çanakkale'de kayıp alzheimer hastası kişi AFAD ekiplerince bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 10:34:56. #1.15#

title