Çanakkale'de kayıp alzheimer hastası kişi AFAD ekiplerince bulundu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kaybolan alzheimer hastası kadın düzenlenen kurtarma operasyonuyla bulundu.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kaybolan alzheimer hastası kadın düzenlenen kurtarma operasyonuyla bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenice'nin Çakır köyünde yaşayan alzheimer hastası Fatma Mez, dün gece kayboldu.

Yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine Mez için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD koordinatörlüğünde gerçekleştirilen UMKE, AKUT ve jandarmanın da destek verdiği çalışma kapsamında kayıp kadın sağ olarak bulundu.

Fatma Mez, daha sonra tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay