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Çanakkale'de kayıp Alzheimer hastası aranıyor

Çanakkale'de kayıp Alzheimer hastası aranıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de, Alzheimer hastası A.Ç.'nin (85) kaldığı yaşlı bakım merkezinde olmadığının fark edilip, bildirilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

ÇANAKKALE'de, Alzheimer hastası A.Ç.'nin (85) kaldığı yaşlı bakım merkezinde olmadığının fark edilip, bildirilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Saraycık köyündeki yaşlı bakım merkezinde kalan A.Ç.'nin odasında olmadığını fark eden yetkililer, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Alzheimer hastası A.Ç. için jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı. Ekiplere, bölge halkı da destek veriyor.


Çanakkale'de kayıp Alzheimer hastası aranıyor

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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