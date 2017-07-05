Çanakkale'de Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 3 gün önce kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 3 gün önce kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, 3 gün önce "işe gidiyorum" diyerek evden ayrılan nakliyeci Vatan Çiçekçi (38), eve dönmeyince ailesi polis ve jandarma ekiplerine kayıp müracaatında bulundu.
Jandarma ekipleri devriye görevi sırasında, Gelibolu-Keşan Karayolu Güneyli mevkisinde bir erkek cesedi olduğunu tespit etti.
Buradan alınıp Gelibolu Devlet Hastanesi morguna götürülen cesedin Çiçekçi'ye ait olduğu belirlendi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Vatan Çiçekçi'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.