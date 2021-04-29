Çanakkale'de kaybolan engelli kadını arama çalışmaları sürüyor

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, dün kaybolan 4 çocuk annesi zihinsel engelli Cemile Aslan'ı (61) arama çalışmaları sürüyor.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, dün kaybolan 4 çocuk annesi zihinsel engelli Cemile Aslan'ı (61) arama çalışmaları sürüyor.

Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde yaşayan 4 çocuk annesi zihinsel engelli Cemile Aslan, dün saat 12.00 sıralarında evinden çıktı. Aslan, son olarak dün saat 14.00 sıralarında, köyün 4 kilometre dışında rüzgar enerji santralinde çalışan güvenlik görevlisi tarafından görüldü. Santral çalışanları köy muhtarı Ali Can'a haber verdi. Muhtar Can da, ailesi Cemile Aslan'a ulaşamayınca jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine Ezine Jandarma Komutanlığı, AFAD ve AKUT ekipleri dün arama çalışması başlattı. Bugün de devam eden iz takip köpekleri ve dron da kullanılan çalışmalardan şu ana kadar sonuç alınamadı.

Kayacık Köy Muhtarı Ali Can, "Köy yakınımızda bulunan rüzgar enerji santrali güvenlik görevlisi bana telefon açtı. Muhtarım, 'Burada engelli şahıs var' dedi. O kendisini tanıyormuş. Bana tarif etti. Ben de durumu eşi Halil İbrahim Aslan'a bildirdim. Onunla geldik, baktık bu bölgeye ama bulamadık. Sonra jandarmaya bildirdik. Onlar da kısa sürede AFAD ile birlikte geldi. Sağ olsunlar. Dün gece saat 03.00'e kadar aradık. 03.00'te ara verdik. Havanın aydınlanmasıyla arama çalışmalarına tekrar başlandı ve hala devam ediyor. Kimse bu engelli kadının nereye gidebileceğini bilmiyor. İnşallah sağ salim buluruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ