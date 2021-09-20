Çanakkale'de kaybolan alzaymır hastası yaşlı adamın cesedi bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de kaybolan alzaymır hastası yaşlı adamın cesedi bulundu

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale'de kaybolan alzaymır hastası yaşlı adamın cesedi bulundu

Çanakkale'de kaybolan 81 yaşındaki alzaymır hastasının cesedine ulaşıldı.

Çanakkale'de kaybolan 81 yaşındaki alzaymır hastasının cesedine ulaşıldı.

Pınarbaşı köyünde yaşayan Necdet Erol'un eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine, jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Ayvacık ilçesi Gülpınar köyünde Apollon Smintheion Antik Kenti civarında arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 12 saat süren çalışma sonucu ulaşılan yaşlı adamın cansız bedeni, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
CAMA ÇARPIP KALBİ DURAN YALIÇAPKINI KUŞLARINI, JANDARMA HAYATA DÖNDÜRDÜ

CAMA ÇARPIP KALBİ DURAN YALIÇAPKINI KUŞLARINI, JANDARMA HAYATA DÖNDÜRDÜ

 Son dakika haber | İkna yoluyla 5 PKK terör örgütü mensubu daha teslim oldu

Son dakika haber | İkna yoluyla 5 PKK terör örgütü mensubu daha teslim oldu

 Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti

Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fuat Oktay Mansur Yavaş Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Göksel Cansu Dere Düm Tek Tek Demet Özdemir
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Alex Teixeira Hamit Altıntop Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Ertuğrul Gazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çanakkale'de kaybolan alzaymır hastası yaşlı adamın cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 17:51:29. #1.17#