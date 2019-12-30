Çanakkale'de kavgada bıçaklanan üniversite öğrencisi öldü
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Çanakkale'de kavgada bıçaklanan üniversite öğrencisi öldü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kavga eden iki üniversite öğrencisinden biri bıçaklanarak hayatını kaybetti.

30.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:28
Çanakkale'de kavgada bıçaklanan üniversite öğrencisi öldü

'nin Çan ilçesinde eden iki üniversite öğrencisinden biri bıçaklanarak hayatını kaybetti.

(ÇOMÜ) Çan Meslek Yüksekokulu öğrencileri Recep Oğuz ile B.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K. tarafından bıçaklanan Oğuz yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırılan Oğuz, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. Recep Oğuz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polise teslim olan B.K. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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