Çanakkale'de karı-koca 2 çift kablo çalarken suçüstü yakalandı
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Çanakkale'de karı-koca 2 çift kablo çalarken suçüstü yakalandı

05.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:30
Çanakkale'de karı-koca 2 çift kablo çalarken suçüstü yakalandı

ÇANAKKALE'de mantar toplamaya gidiyor gibi davranıp haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalmak isteyen karı-koca 2 çifti jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.

ÇANAKKALE'de mantar toplamaya gidiyor gibi davranıp haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalmak isteyen karı-koca 2 çifti jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karı-koca kablo hırsızlığı yapan 2 çifti suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri, bölgede bulunan firmalara ait enerji ve haberleşme nakil kablolarını çalan şüphelilerin, dikkat çekmemek için mantar toplamaya gidiyormuş gibi davrandıkları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelileri, takibe alan jandarma ekipleri, karı- koca oldukları tespit edilen, D.S., E.S. ile G.A. ve S.A.'yı Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü mevkiinde bir firmaya ait 250 metre bakır kabloyu çalmak isterken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekler.


Çanakkale'de karı-koca 2 çift kablo çalarken suçüstü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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