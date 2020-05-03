Çanakkale'de karantinaya alınan 89 gemi mürettebatı tahliye edildi
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Çanakkale'de karantinaya alınan 89 gemi mürettebatı tahliye edildi

Çanakkale'de karantinaya alınan 89 gemi mürettebatı tahliye edildi
03.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:56

Çanakkale'de karantinaya alınan 89 gemi mürettebatı tahliye edildi Çanakkale'de, Yunanistan'da 3 Nisan Cuma günü karantinaya alınan 'Eleftherios Venizelos' isimli gemideki 89 gemi mürettebatı korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kız...

Çanakkale'de karantinaya alınan 89 gemi mürettebatı tahliye edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Yunanistan'da 3 Nisan Cuma günü karantinaya alınan 'Eleftherios Venizelos' isimli gemideki 89 gemi mürettebatı korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kız Yurdu'na yerleştirilmişti. O kişiler bugün sosyal mesafe kurallarına uyarak tek tek tahliye edildi.

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınan 'Eleftherios Venizelos' adlı gemi 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından 18 Nisan'da tahliye edilmişti. Atina'dan sabah saatlerinde ayrılan 160 kişilik mürettebattan 2'si yabancı 87'si Türk, toplam 89 gemi mürettebatı 4 otobüsle İpsala Sınır Kapısı'ndan ülkeye girip, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kendilerini bekleyen otobüslerle 19 Nisan akşamı Çanakkale'ye gelmişti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız yurduna yerleştirilen ve 14 günlük karantina süreci tamamlanan 89 kişi bugün sosyal mesafe kuralına uyarak tek tek tahliye edildi.

Yurtta kalan vatandaşlar sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından 4 otobüs ve bir minibüsle evlerine gönderildi. Sorunsuz bir süreç yaşadıklarını belirten vatandaşlar, devlet yetkililerine teşekkür etti. Gemide şef aşçı olan Salim Tırpan, "14 günlük süreçte çok iyi ağırlandık. Hepsinden Allah tek tek razı olsun. 14 gün bizim burada kahrımızı çektiler. Devletimiz ve milletimiz var olsun" dedi.

Polis ile AFAD ekipleri yurdun giriş ve çıkışında geniş güvenlik önlemi aldı.

Çanakkale'de karantinaya alınan 89 gemi mürettebatı tahliye edildi

Kaynak: İHA

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