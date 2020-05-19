Çanakkale'de karantinadaki 98 kişi saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu
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Çanakkale'de karantinadaki 98 kişi saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Çanakkale Kız Yurdunda karantinada kalan 98 vatandaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ellerinde Türk bayraklarıyla yurdun pencerelerinden, hep bir ağızdan...

Çanakkale'de karantinadaki 98 kişi saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu
19.05.2020 19:52 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:52
ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Çanakkale Kız Yurdunda karantinada kalan 98 vatandaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ellerinde Türk bayraklarıyla yurdun pencerelerinden, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.

Türkiye'nin dört bir yanındaki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait tesislerde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'nci yıl dönümünde saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okundu. Çanakkale'de de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Çanakkale Kız Yurdunda karantinada kalan 98 vatandaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'nci yıl dönümünde saat 19.19'da ellerinde Türk bayraklarıyla yurdun pencerelerinden hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.

TCG ORUÇ REİS'TEN DE İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı (MBS) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne ait 30 geminin, 25 liman ziyareti gerçekleştireceğini açıklamıştı. Çanakkale açıklarında demirleyen Deniz Kuvvetleri'ne ait  F245 borda numaralı 'TCG Oruç Reis' savaş gemisinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı nedeniyle saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma Römorkörleri personeli de Türk bayrağı açarak, İstiklal Marşı'nı okudu.


- Çanakkale

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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