Çanakkale'de Karabiga beldesi ve Örtülüce köyü karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale'de Karabiga beldesi ve Örtülüce köyü karantinaya alındı

24.02.2021 09:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:13
Çanakkale'de Karabiga beldesi ve Örtülüce köyü karantinaya alındı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi ile Örtülüce köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi ile Örtülüce köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Biga ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, dün Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, ilçeye bağlı Karabiga beldesi ve Örtülüce köyünde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Bu kapsamda saat 00.00'da, belde ve köye giriş-çıkışlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatanlar, arıcılık faaliyeti yürütenler ile bitkisel hayvansal ürün üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar dışındakilere kapatıldı.Ayrıca ibadethanelerde toplu ibadet edilmesi geçici olarak kısıtlandı, cenaze namazlarının vakit namazlarından sonra kılınmasının örfi bir uygulama olduğu dikkate alınarak, namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir saatte kılınmasına karar verildi. Cenaze defin işlemlerinin kalabalık oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda vatandaşların bilgilendirilmesi, berber, kuaför gibi işyerlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması kararı da alındı.Kısıtlama boyunca ev ziyaretleri yasaklanırken, belediye ve köy minibüsleri ile işçi servisleri gibi toplu ulaşım araçlarının köy ve beldeye giriş-çıkışları geçici olarak durduruldu. Tüm eğitim-öğretim faaliyetleri de geçici süre ertelendi.Biga Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek grubu, belde ve köyde ikamet eden vatandaşların tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için tedbirleri aldı. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların, 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekleri açıklandı.

Kararlara uymayan vatandaşlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AKKAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Zeki Müren Barış Manço Meltem Miraloğlu
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Mart İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de Karabiga beldesi ve Örtülüce köyü karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 09:23:58. #1.16#
title