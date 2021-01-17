Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
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Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu

17.01.2021 12:38 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:43
Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu

ÇANAKKALE'de iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı kentin yüksek kesimleri ile birçok ilçesini beyaza bürüdü.

ÇANAKKALE'de iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı kentin yüksek kesimleri ile birçok ilçesini beyaza bürüdü.  Denize sıfır noktasındaki kent merkezi dışında yüksek kesimler ve birçok ilçe iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle beyaz bir tabloya büründü. Kar yağışı Biga, Çan, Yenice, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde eklili oldu. Kent merkezinin yüksek kesimlerindeki köyler de kar yağışı nedeniyle beyaz bir tabloya dönüştü.  Çanakkale-Çan karayolu üzerindeki Kirazlı köyü ve yakınındaki Balaban mevkisi karla kaplandı. Ormanlardaki ağaçların dallarında kar kütleleri birikti. Karayolları ekipleri, kar yağşının etkili olduğu noktalarda sabaha dek tuzlama ve  kar küreme çalışması yaptı. Bu sayede Çanakkale'de kar nedeniyle kapanan yol olmadı. Kar yağışı, Çanakkale'nın yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinden halen devam ediyor. 

 


Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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