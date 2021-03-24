Çanakkale'de kar yağışı başladı
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Çanakkale'de kar yağışı başladı

24.03.2021 18:20 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:39

Çanakkale'de kar yağışı başladı Çanakkale'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından kar yağışı başladı.

Çanakkale'de kar yağışı başladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde kısa süreli etkili olurken, Çanakkale Boğazı'nda da görüş mesafesinin düştüğü görüldü.

Çanakkale'de bugün saat 16.00 sıralarında başlayan kar yağışı, kısa süreli etkisini arttırdı. Yağmurun ardından gelen kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojiden uyarı

Konuya ilişkin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Çarşamba ve Perşembe günleri ise bölgemizin, güneybatı kesimleri hariç, büyük bölümünde görülecek yağışların, karla karışık yağmur ve yüksek rakımlı kesimlerde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin Cuma gününden itibaren bölgemizi terk etmesi bekleniliyor. Hava sıcaklıklarının; hissedilir derecede ( 6-15 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi tahmin ediliyor. Çarşamba ve Perşembe geceleri kıyı kesimlerde hafif iç ve yüksek kesimlerde orta kuvvette zirai don olayı, kar yağışı alan kesimlerde buzlanma bekleniliyor. Bölgemizde beklenen soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar yağışları, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıları dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale'de kar yağışı başladı
Çanakkale'de kar yağışı başladı
Çanakkale'de kar yağışı başladı
Çanakkale'de kar yağışı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

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