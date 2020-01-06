Çanakkale'de kar yağışı
Haberler » Güncel » Çanakkale'de kar yağışı - Haber

Çanakkale'de kar yağışı

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

06.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:54
Çanakkale'de kar yağışı

'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Çanakkale-Çan kara yolundaki mevkisinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.

Polis ve jandarma trafik ekipleri, yağışın olduğu yerlerde sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Karayolları ekipleri de tuzlama ve kar küreme çalışmasına devam ediyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler