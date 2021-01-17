ÇANAKKALE - Kar yağışı etkili oluyor
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ÇANAKKALE - Kar yağışı etkili oluyor

17.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:11

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde 3 gün önce başlayan kar, aralıklarla devam ediyor.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde 3 gün önce başlayan kar, aralıklarla devam ediyor.

Ayvacık, Çan ve Yenice ilçeleri ile Bayramiç ilçesinin Kazdağları yamacında yer alan köyler, kar yağışıyla beyaza büründü.

İl merkezinde sabah sulu kara dönüşen yağış, yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yol kontrollerini sürdürüyor.

Kapalı köy yolu bulunmayan Çanakkale'de, yağışın etkisini artırdığı güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

ÇANAKKALE - Kar yağışı etkili oluyor
ÇANAKKALE - Kar yağışı etkili oluyor
ÇANAKKALE - Kar yağışı etkili oluyor
ÇANAKKALE - Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadettin Akgün

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