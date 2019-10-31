Çanakkale'de kamyonla ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kamyonun hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kamyonun hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Erdem yönetimindeki 17 ABA 741 plakalı hafriyat kamyonu, Bayramiç-Evciler kara yolunun Mollahasanlar köyü mevkisinde karşı istikametten gelen Hüseyin Çevirgen (45) idaresindeki 17 TC 573 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyon ve önünde sürüklediği ticari araç dere yatağına yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü Hüseyin ile eşi Ünzile Çevirgen (41), çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.