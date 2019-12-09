Çanakkale'de kamyonet kasasında 49 mülteci yakalandı
Haberler » Güncel » Çanakkale'de kamyonet kasasında 49 mülteci yakalandı - Haber

Çanakkale'de kamyonet kasasında 49 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kamyonetin kasasında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 49 mülteci yakalandı.

09.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:06
Çanakkale'de kamyonet kasasında 49 mülteci yakalandı

'nin ilçesinde bir kamyonetin kasasında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 49 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Ayvacık'ın Korubaşı köyü girişinde yol kontrolü yapan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüphelendikleri bir kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 49 mülteci yakalandı. Mültecilerle beraber kamyonet sürücüsü de insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(İpek Güney/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler