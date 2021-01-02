Çanakkale'de kalenin filelerine dolanan köpek yavrusunu itfaiyeciler kurtardı
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Çanakkale'de kalenin filelerine dolanan köpek yavrusunu itfaiyeciler kurtardı

02.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 02.01.2021 18:32
Çanakkale'de kalenin filelerine dolanan köpek yavrusunu itfaiyeciler kurtardı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir okulun bahçesinde bulunan kalenin filelerine dolanan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir okulun bahçesinde bulunan kalenin filelerine dolanan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alaeddin Mahallesi'nde bulunan okul bahçesinde, çocukların oyun oynadığı kalenin filelerine takılıp, dolanan köpek yavrusunun havlamasıyla olay yerine gelen vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından filelerden kurtarılan köpek, daha sonra okulun bahçesinden uzaklaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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