Çanakkale'de kalabalık vatandaş görüntüleri endişelendirdi
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Çanakkale'de kalabalık vatandaş görüntüleri endişelendirdi

10.02.2021 18:38 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:44
Çanakkale'de kalabalık vatandaş görüntüleri endişelendirdi

ÇANAKKALE'de koronavirüs salgınına rağmen ılık ve güneşli havayı gören çok sayıda vatandaş, sokaklara akın etti.

ÇANAKKALE'de koronavirüs salgınına rağmen ılık ve güneşli havayı gören çok sayıda vatandaş, sokaklara akın etti. Kordonboyu ile çarşı caddesinde ortaya endişelendiren görüntüler çıktı. 

Koronavirüs salgınıyla ilgili endişeler devam ederken, Çanakkale'de bahardan kalma havanın rehavetine kapılan vatandaşlar, kordonboyu ile kentin işlek cadde ve sokaklarını doldurdu. Bazı vatandaşlar, esnafların ve bankaların bulunduğu çarşı caddesindeki işlerini halletmek için bölgede yoğunluğa neden oldu. Bazı vatandaşlar ise güneşi görüp, kordonboyuna yürüyüşe çıktı. Aynı manzaralar kordonboyunda da oluştu. Kalabalık vatandaş görüntüleri pandemi döneminde tedirginlik yarattı. 


Çanakkale'de kalabalık vatandaş görüntüleri endişelendirdi
Çanakkale'de kalabalık vatandaş görüntüleri endişelendirdi
Çanakkale'de kalabalık vatandaş görüntüleri endişelendirdi
Çanakkale'de kalabalık vatandaş görüntüleri endişelendirdi
Çanakkale'de kalabalık vatandaş görüntüleri endişelendirdi
Çanakkale'de kalabalık vatandaş görüntüleri endişelendirdi
Çanakkale'de kalabalık vatandaş görüntüleri endişelendirdi
Çanakkale'de kalabalık vatandaş görüntüleri endişelendirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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