Çanakkale'de kaçak tütün operasyonuna 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale'de kaçak tütün operasyonuna 2 gözaltı

11.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:03
Çanakkale'de kaçak tütün operasyonuna 2 gözaltı

ÇANAKKALE'de uygulama noktasında polis tarafından durdurulan aracın içerisindeki 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramadan çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.

ÇANAKKALE'de uygulama noktasında polis tarafından durdurulan aracın içerisindeki 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramadan çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent girişinde bulunan uygulama noktasında şüpheli görülen bir otomobil durduruldu. Araç içinde yapılan aramalarda 650 tütün ve makaron bandrolü ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K. ve B.D. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ferhan Şensoy Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Mustafa Er Erol Bulut Abdullah Avcı Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Murat Kurum Nazmi Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de kaçak tütün operasyonuna 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 18:08:14. #1.15#
title