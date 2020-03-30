Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu ÇANAKKALE'de, yasa dışı tütün ve makaron (içi boş sigara) satışı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

ÇANAKKALE'de, yasa dışı tütün ve makaron (içi boş sigara) satışı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı tütün ve makaron satışı yapanlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen operasyonda, 17 bin adet makaron ve 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.Öte yandan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA