Çanakkale'de kaçak sigara operasyonuna 1 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Lapseki ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 7 bin 720 adet doldurma sigara, 35 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı