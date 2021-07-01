Çanakkale'de kaçak sigara operasyonuna 1 gözaltı
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Çanakkale'de kaçak sigara operasyonuna 1 gözaltı

Çanakkale'de kaçak sigara operasyonuna 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Lapseki ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 7 bin 720 adet doldurma sigara, 35 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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