Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu
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Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale'de bir evde çok sayıda doldurma sigara ele geçirildi.

Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu
20.09.2020 08:59 | Son Güncelleme: 20.09.2020 09:03

Çanakkale'de bir evde çok sayıda doldurma sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine il merkezinde İ.G'nin evinde arama yaptı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 11 bin 720 dal doldurma sigara bulundu.

Şüpheli İ.G. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Murat Yüksel
Murat Yüksel
AA Editörü
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