Çanakkale'de, kaçak kazıya jandarmadan suçüstü: 3 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak kazı operasyonunda, suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'nin Akköy köyü sınırlarında kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları İ.A., U.K. ve S.A.'yı suçüstü yakaladı. Operasyonda 3 dedektör ve 2 kazma ele geçirildi. Jandarmada işlemleri devam eden şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı