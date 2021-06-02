Çanakkale'de kaçak kazıya 11 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, ormanlık alanda kaçak kazı yapan 11 kişi suçüstü yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, ormanlık alanda kaçak kazı yapan 11 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bayramiç ilçesine bağlı Palamutoba köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi suçüstü yakalandı. Alanda yapılan aramalarda, 3 otomobil, 2 motosiklet, fan motoru ve 50 metrelik hava tahliye hortumu, jeneratör, 2 büyük boy hilti, 6 hilti ucu, 25 metre uzatma kablosu, 15 metre aydınlatma kablosu ve sistemi, 50 metre halat, 12 cep telefonu ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı